До останнього не піде з Динамо: Луческу зізнався, що з ним контактували маститі клуби Європи
Джерело:PrimaSport
Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу зазначив, що з ним контактували Фенербахче та Ніцца. Проте румун вірний "біло-синім".
Румунський фахівець не бажає самостійно покидати столичний колектив через свій світогляд. Мірча Луческу міг продовжити свою тренерську діяльність у Європі.
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Танцює довкола ситуації
Наставник київського Динамо зазначив, що як мінімум два європейських маститих колектива були зацікавлені у співпраці з ним. Та от румунський фахівець вирішив діяти по чоловічому та не кинути столичний колектив у складний період існування.
Наразі київська команда дивує своїх фанатів у негативному ключі. Проте Мірча Луческу не збирається самостійно покидати Динамо, не вбачаючи що його термін придатності у київському колективі, можливо, вже давно вийшов. Румун готовий до останнього сидіти на тренерському кріслі "біло-синіх", допоки його звідти не виженуть, сам ж Мірча на себе взяти таку відповідальність не готовий.
Минулого літа мене хотів бачити Фенербахче ще до призначення Жорже Жезуса, але я не бажав цього. Неважливо, що сталося, я ні з ким не домовляюся. Були обговорення, ще коли ми грали з Ренном, то приїжджали представники Ніцци, але мені навіть в голову не приходило піти. Тут в Україні докладають великих зусиль, щоб продовжити чемпіонат. Це мій характер, я не міг зробити так, щоб залишити команду в тій ситуації, в якій вона була. Якщо люди тут у Динамо вирішать, що потрібні зміни, то я піду,
– зазначив Луческу.
Румунський фахівець у Динамо
- Луческу повернувся в Україну в 2020 році, підписавши контракт з Динамо. Призначення Луческу не сприйняли, зокрема, ветерани "біло-синіх" Олег Блохін, Ігор Бєланов, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Артем Мілевський та інші. Все через те, що раніше румун очолював принципового суперника киян Шахтар. Ультрас Динамо анонсували акції протесту проти призначення Луческу головним тренером.
- За інформацією румунських ЗМІ Мірча у свою чергу пішов з посади головного тренера Динамо. Однак у Києві це спростували, а президент Динамо Ігор Суркіс повідомив, що не володіє інформацією про дії Луческу, отож румун залишився.
- З киянами Мірча вигравав усі внутрішні українські турніри, а саме чемпіонат, Кубок та Суперкубок України.
- Проте наразі Динамо видає надзвичайно поганий сезон, зайнявши останнє місце у групі Ліги Європи, а також посідаючи 4-е місце в УПЛ.