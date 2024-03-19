Турецький гранд може знятися з чемпіонату: чому бійка футболістів з фанатами може стати фатально

У неділю, 17 березня, у центральному матчі туру чемпіонату Туреччини Трабзонспор на своєму полі приймав Фенербахче. Гості здобули перемогу, завдяки голу Міши Батшуаї на останніх хвилинах зустрічі.

Вже після фінального свистка розгорівся гучний скандал. На поле вискочив фанат господарів і спровокував гравців Фенербахче, які емоційно святкували здобуття важливих трьох очок.

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Фенербахче готовий діяти радикально

Після цього розпочалася масова бійка, в якій гравці гостей були жертвами, але деякі з них дали відсіч та завдали удари розлюченим фанатам. Федерація футболу Туреччини за такі дії футболістів пообіцяла покарати Фенербахче.

На таку реакцію місцевого футбольного органу відреагувало керівництво "жовтих канарок". Воно розглядає навіть можливість зняття з чемпіонату Туреччини. Таке питання було винесено на засіданні ради директорів, яке відбулося 18 березня.

2 квітня клуб збиратиме позачергову генеральну асамблею, на якій буде детально обговорюватися такий радикальний варіант. Фенербахче вимагає від керівництва турецької Суперліги гарантувати безпеку під час майбутніх поїздок стамбульського клубу в Трабзон, чого не було в останньому матчі.

. Після 30 турів Фенербахче посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини та відстає на 2 залікові пункти від лідера Галатасарая, Трабзонспор розташувався на третій сходинці та відстає від "жовтих канарок" на 30 очок.