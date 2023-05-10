Мірча Луческу викликав інтерес в Туреччині: місцевий гранд має намір переманити тренера Динамо

Фенербахче проводить не надто вдалий сезон, через що може попрощатися із Жорже Жезушем влітку. Одним із головних кандидатів на його заміну є як раз румунський спеціаліст.

Сезон 2022-2023 для Динамо виходить вкрай провальним. Кияни ганебно вилетіли з Ліги Європи та йдуть лише четвертими у чемпіонаті України, відстаючи від лідера на 10 очок.

До теми Можу піти у будь-який момент, – Луческу не проти покинути Динамо

Це викликає незадовлення у фанатів від роботи Мірчі Луческу. Різні ЗМІ та чутки повідомляють про можливу зміну тренера в Динамо влітку.

Тим не менше, на Містера є попит в інших країнах. Раніше повідомляли про інтерес Ніцци до Луческу. Також Мірчу хочуть бачити у Туреччині, а саме – у Фенербахче. Про це повідомляють турецькі ЗМІ.

Фенербахче чекає на Мірчу

Президент "канарок" Алі Їлдирим Коч бачить у тренері Динамо заміну для Жорже Жезуша. Ба більше, влітку керівник має призначити спортивним директором команди місцеву легенду Волкана Деміреля. Саме йому буде належати ініціатива із запрошенням Луческу.

Нагадаємо, що контракт румуна з Динамо діє до літа 2024 року. Втім вже давно ходять слухи, що сторони розійдуться в кінці сезону. В останніх матчах командою керує Олександр Шовковський, оскільки Містер переніс операцію на коліні.

Луческу вже ставав чемпіоном Туреччини

Фенербахче суттєво посилився минулого літа, але поки не є фаворитом у боротьбі за чемпіонство. За сім турів до фінішу лідирує Галатасарай, який на 5 балів випереджає як "канарок", так і Бешикташ.

До слова, раніше Луческу вже працював у Туреччині та навіть очолював принципових суперників Фенербахче. З 2000 по 2002 роки Мірча тренував Галатасарай, а з 2002 по 2004 очолював Бешикташ.

Із кожною з команд румун ставав чемпіоном Туреччини, а з першими ще і тріумфував у Суперкубку УЄФА. Також у 2017-2019 роках коуч працював у національній збірній країни, але провалився, вигравши лише 4 з 17-ти матчів.