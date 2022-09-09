Не автор єдиного голу киян: хто став найкращим гравцем Динамо у програній грі проти Фенербахче

Динамо невдало стартувало у груповому раунді Ліги Європи. Кияни програли турецькому Фенербахче.

І це не Циганков

Два м'ячі влетіло у ворота Георгія Бущана. Натомість динамівці відповіли одного разу, голом відзначився Віктор Циганков.

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Однак навіть два пропущені голи не завадили Бущану стати одним із найкращих гравців Динамо за підсумками поєдинку проти Фенербахче. Статистичний портал WhoScored оцінив гру Георгія у 7.1. Такий же бал отримав Віталій Буяльський.

Відзначимо, що тренер Фенербахче Жорже Жезуш звинуватив Бущана у затягуванні часу. Начебто голкіпер відлежувався на полі з м'ячем ще з 25-ї хвилини першого тайму.

Автор єдиного голу киян у зустрічі Циганков був оцінений у 7.0.

Найкращим гравцем матчу став Густаво Енріке, який відкрив рахунок у поєдинку – 7.9.



Фенербахче – Динамо: оцінки гравців / Скриншот із WhoScored

Наступний матч Динамо у Лізі Європи відбудеться 15 вересня. Суперником буде АЕК Ларнака з Кіпру. Фенербахче у той же день зіграє на виїзді проти Ренна.