Динамо визначилося з формою на матч проти Фенербахче в Лізі чемпіонів

Київське Динамо зіграє проти турецького Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів. Команди визначилися, в яких формах проведуть цей матч.

Матч Фенербахче – Динамо відбудеться в середу, 27 липня. Матч розпочнеться о 20:00. Пряма трансляція матчу Фенербахче – Динамо буде доступна на сайті 24 каналу в текстовому форматі.

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Обидві команди визначилися з комплектами форм, в яких зіграють в цьому матчі.

Домашні форми

Динамо зіграє у домашній формі в біло-блакитних кольорах, воротар киян – у сірому комплекті.

Польові гравці Фенербахче проведуть зустріч у традиційній смугастій формі жовтого та темно-синього кольорів, голкіпер стамбульського клубу – у зеленому.

Варто додати, що саме в таких комплектах форм команди зіграли й в першому матчі, який закінчився внічию 0:0.

Шлях команд після матчу

Зважаючи, що перший матч між командами закінчився внічию 0:0, то переможець цієї гри в основний час вийде до третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Там на нього чекатиме матч проти австрійського Штурму.

Якщо матч в основний час закінчиться внічию (без різниці щодо кількості забитих голів), то на команди очікуватиме додатковий час. Якщо і там не вдасться визначити переможця – серія пенальті.

Команда, яка програє в цьому матчі, вилетить до третього раунду кваліфікації Ліги Європи, де доведеться зіграти проти чеського Словацко.