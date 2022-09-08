Фенербахче – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Київське Динамо в четвер, 8 вересня, розпочинає свій виступ в Лізі Європи. Першим суперником киян стане турецький Фенербахче, проти якого команда вже грала в цьому сезоні. Онлайн-трансляція матчу Фенербахче - Динамо доступна на сайті 24 каналу.

Саме Фенербахче став першим суперником Динам в цьому сезоні. Тоді команди зустрілися в другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Виявити сильнішого за сумою двох матчів не вдалося, тож у другій грі в Стамбулі команди зіграли додатковий час. І там гол Караваєва приніс перемогу Динамо та вихід у наступний раунд.

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Та цього разу так легко Динамо не буде. Адже в матчах в липні 2022 року турецька команда лише формувалася під керівництвом Жорже Жезуса. І активно працювала на трансферному ринку. "Жовті канарки" достатньо сильно підсилилися. Для прикладу, там тепер майже цілковито нова лінія захисту (за винятком Аттіла Салаї, який і забив тоді гол в матчі в Стамбулі, що перевів гру в овертайм). А напад підсилили Міші Батшуаї та Жуан Педро.

В Динамо ж з новачків – Владислав Кабаєв та Кахім Перріс. Другий з них ще не зіграв за команду жодного матчу.

Матч Фенербахче – Динамо відбудеться у четвер, 8 вересня. Гра розпочнеться о 19:45.

В Україні цей матч транслюватимуть платформи Megogo та Volia TV.

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Фенербахче – Динамо. Вона буде доступна в цій новині.