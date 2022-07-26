Матч-відповідь Динамо з Фенербахче покаже телеканал "2+2": буде затримка на 15 хвилин

Київське Динамо 27 липня проведе матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького Фенербахче. Поєдинок можна буде переглянути у декілька способів.

Ще один варіант перегляду матчу Динамо

У турецькому Стамбулі визначиться учасник наступного кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Адже у першій зустрічі у польському місті Лодзь Динамо та Фенербахче розписали нульову мирову (0:0).

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Перший поєдинок цього протистояння українські фанати могли переглянути абсолютно безкоштовно на ОТТ-платформі Setanta Sports.

Цього разу буде ще один варіант для перегляду. Телеканал "2+2" покаже футбольний поєдинок за участі Динамо. Щоправда, матч транслюватиметься з 15-хвилинною затримкою. Трансляція поєдинку на телеканалі розпочнеться о 20:15, а сама зустріч розпочнеться рівно о 20:00 за Києвом.

Трансляція матчу вже додала до телепрограми "2+2".



Матч Фенербахче – Динамо у розкладі / ​Скриншот із сайту телеканалу

Нагадаємо, якщо ви будете спостерігати за зустріччю на Setanta Sports, то канал не буде доступний на сервісі MEGOGO, як це було під час трансляції першого матчу Динамо – Фенербахче.

Якщо підопічним Мірчі Луческу вдасться обіграти Фенербахче, то у третьому раунді Ліги чемпіонів кияни зустрінуться з австрійським Штурмом.