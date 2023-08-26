Ложка дьогтю перед боєм Усика: українці Черкашин і Митрофанов програли вперше в кар'єрі – відео
Федір та Дмитро невдало виступили в андеркарді бою Олександра проти Даніеля Дюбуа. Особливо провальним вийшов поєдинок Митрофанова, який чотири рази побував в нокдауні за два раунди.
У суботу в польському Вроцлаві проходить вечір боксу за участю кількох українців. Головною подією дня має стати бій між Олекандром Усиком та Даніелем Дюбуа, пише 24 канал.
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Тим часом в андеркарді поєдинку свої зустрічі провели Федір Черкашин та Дмитро Митрофанов. На жаль, хлопці не змогли потішити своїх вболівальників.
Бій Черкашина проти француза Ануеля Нгаміссенге тривав всі 8 запланованих раундів. Зустріч пройшла явно не за планом українця. У третьому раунді Федір двічі побував у нокдауні.
А у четвертому судді оштрафували українського боксера середньої ваги на один бал. У підсумку двоє з трьох рефері віддали перемогу Нгаміссенге (76:74, 75:75, 78:72). Для Черкашина це перша поразка у професійній кар'єрі. Минулі 22 зустрічі українець виграв.
Відеоогляд бою Федір Черкашин – Ануель Нгаміссенге:
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Так само дебютної поразки припустився і Митрофанов у першій середній вазі. Чемпіон WBO Oriental поступився Хамзі Ширазу, якому належить пояс WBC Silver. Бій протривав всього два раунди.
Вже у першому Дмитро тричі опинився в нокдауні, а після чергового у другому раунді суддя зупинив зустріч. До звітного бою Митрофанов виграв 13 поєдинків та одного разу зіграв внічию у 14-ти зустрічах.
ВІдеоогляд бою Дмитро Митрофанов – Хамза Шираз:
Нагадаємо, що бій Усик – Дюбуа розпочнеться не раніше опівночі. Боксери битимуться за чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF та The Ring у надважкій вазі. Всі вони належать українцю після двох перемог над Ентоні Джошуа.