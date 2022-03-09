Федецький вступив до лав територіальної оборони Луцька

Ексгравець збірної України Артем Федецький відтепер захищає своє рідне місто від російських окупантів. Футболіст доєднався до територіальної оборони Луцька.

"Душа болить не тільки в мене, а в кожного українця"

Колишній захисник національної команди зазначив, що спершу було складно вступити до територіальної оборони. Оскільки багато охочих зголосилося боронити місто.

Варте уваги Якщо москалі прорвуться на захід України, то будемо різати їх, як свиней, – Федецький

"Спочатку так, адже дуже багато патріотів, які хочуть обороняти свій край, свою рідну землю. Приємно, що в такий важкий час люди проявляють ініціативу, тому що розуміють всю складність ситуації, наступу цих проклятих окупантів", – сказав Артем.

Ні в які ворота не лізе те, що вони творять на нашій українській землі, як вони поводяться із населенням, як вони вночі бомблять забороненими бомбами наші міста. Це прикро. Душа болить не тільки в мене, а в кожного українця,

– наголосив футболіст.

У гравця запитали чи є в нього вільний час, для себе. Проте він наголосив, що найголовніше зараз – мир в Україні, тому поки що у вільні хвилини його думки все одно про війну.

"Оце ще щось – це мирне небо над головою, якого ми прагнемо. А такі моменти, щоб у місті був порядок, щоб не було провокацій, незрозумілих, підозрілих груп і мародерства – в цьому напрямку зараз все добре. Люди свідомі, але в сім’ї не без виродка – трапляються поодинокі випадки мародерства. Люди, не зважаючи на такий час в країні, намагаються заради своїх якихось цілей нажитися на чужому майні. Слава Богу, це не масово, наші люди розумні", – додав Федецький.

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