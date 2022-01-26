Федецький розкритикував роботу Де Дзербі у Шахтарі

Колишній захисник збірної України та Шахтаря Артем Федецький розповів про роботу Роберто Де Дзербі у донецькому клубі. Легендарний футболіст засмучений тією грою, яку показує команда під керівництвом італійця.

Федецький: Шахтар помилився з приходом Де Дзербі

36-річному футболісту донецький Шахтар не є чужою командою. Артем Федецький – вихованець "гірників", тому йому прикро дивитись на гру донеччан під керівництвом італійського фахівця. Захиснику зовсім не подобається робота колишнього наставника Сассуоло.

Варте уваги Кожен має бути патріотом своєї країни та чітко знати, де друг, а хто ворог, – Мирон Маркевич

Федецький вважає, що боси донеччан зробили помилку, коли запросили італійця на пост головного тренера.

Хоча я і вихованець донецького Шахтаря і там пройшов досить хорошу футбольну школу, не кривитиму душею: мені не подобається, як працює Де Дзербі в Шахтарі. Напевно, десь керівництво Шахтаря помилилося з приходом Де Дзербі, з тими коштами, які було витрачено на трансфери... Це не той Шахтар, який я звик бачити,

– заявив Артем.

"Не той Шахтар, який я звик бачити"

Досвідченому футболісту більше до вподоби сучасна політика Динамо. Кияни з Мірчею Луческу роблять ставку на власних вихованців. Федецький хотів би, щоб так само робив і Шахтар, який має не менш потужну футбольну академію.

"А коли прийшов Де Дзербі – ну, вибачте, але мені це незрозуміло. Швидше за все, Де Дзербі – не той тренер, який потрібний Шахтарю. Керівництво не вгадало із тренером. Бракує самодисципліни у кожного футболіста, особливо це стосується легіонерів", – розповів футболіст.

Артем гадає, що боротьба за чемпіонство та медалі УПЛ буде до останнього туру.

Як вихованець Шахтаря, я вболіваю десь за нього, але це не той Шахтар, який я звик бачити. За грою зараз імпонує київське Динамо, бо там грає більше за своїх вихованців,

– додав ексгравець донеччан.