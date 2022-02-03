Федерер повертається і зіграє у парі з Надалем на Кубку Лейвера

3 лютого 2022 , 13:48
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Джерело:

Laver Cup

Роджер Федерер і Рафаель Надаль підтвердили, що зіграють на турнірі Кубку Лейвера, який відбудеться у Лондоні. Колишні лідери світового рейтингу представлять команду Європи.

Федерер і Надаль повертаються

П'ятий розіграш Кубку Лейвера відбудеться 23 – 25 вересня 2022 року. Команди Європи зустрінеться зі збірною світу у Лондоні на арені The O2.

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Федерер і Надаль уже двічі разом виступали на Кубку Лейвера – у 2017 та 2019 роках. На дебютному розіграші Роджер і Рафаель зіграли в парі.


Анонс Кубка Лейвера 2022 / Фото з фейсбуку Роджера Федерера

Важливо. Роджер Федерер наразі відновлюється після третьої операції на коліні. Тенісист заявив, що Кубок Лейвера входить у його плани щодо повернення на корт.

Що відомо про Кубок Лейвера

  • Турнір було створено у 2017 році за сприяння Роджера Федерера. Змагання названі на честь легендарного австралійського тенісиста Рода Лейвера.
  • У 2022 році відбудеться п'ятий розіграш Кубка Лейвера. Команди Європи вигравала турнір чотири поспіль рази. У 2020 році змагання не відбулися через пандемію коронавірусу.
  • Капітаном команди Європи є легендарний швед Б'єрн Борг. Команду світу очолює не менш іменитий та епатажний американець Джон Макінрой.
Автор: Михайло Гема