Федерер повертається і зіграє у парі з Надалем на Кубку Лейвера

Роджер Федерер і Рафаель Надаль підтвердили, що зіграють на турнірі Кубку Лейвера, який відбудеться у Лондоні. Колишні лідери світового рейтингу представлять команду Європи.

Федерер і Надаль повертаються

П'ятий розіграш Кубку Лейвера відбудеться 23 – 25 вересня 2022 року. Команди Європи зустрінеться зі збірною світу у Лондоні на арені The O2.

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Федерер і Надаль уже двічі разом виступали на Кубку Лейвера – у 2017 та 2019 роках. На дебютному розіграші Роджер і Рафаель зіграли в парі.



Анонс Кубка Лейвера 2022 / Фото з фейсбуку Роджера Федерера

Що відомо про Кубок Лейвера

Турнір було створено у 2017 році за сприяння Роджера Федерера. Змагання названі на честь легендарного австралійського тенісиста Рода Лейвера.

У 2022 році відбудеться п'ятий розіграш Кубка Лейвера. Команди Європи вигравала турнір чотири поспіль рази. У 2020 році змагання не відбулися через пандемію коронавірусу.

Капітаном команди Європи є легендарний швед Б'єрн Борг. Команду світу очолює не менш іменитий та епатажний американець Джон Макінрой.

Роджер Федерер наразі відновлюється після третьої операції на коліні. Тенісист заявив, що Кубок Лейвера входить у його плани щодо повернення на корт.