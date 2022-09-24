Море сліз та овації вболівальників: Федерер зіграв останній матч у кар'єрі – зворушливе відео

Легендарний тенісист Роджер Федерер офіційно попрощався з професійним спортом. Він зіграв свій останній матч разом з Рафаелем Надалем.

Зворушливе прощання з легендою

41-річний швейцарець Роджер Федерер нещодавно оголосив про закінчення кар'єри. Командний турнір Кубок Лейвера у Лондоні став для нього завершальним, пише 24 канал.

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Фінальним матчем Федерер став парний поєдинок разом із головним суперником його кар'єри – іспанцем Рафаелем Надалем. Вони змагалися проти американського дуету Джекса Сока й Френсіса Тіафо (6:4, 6:7, 9:11).

Зворушливе відео

Близько 17 тисяч глядачів завітали, аби попрощатися зі своїм кумиром.

Окрім Надаля, в європейській команді також змагаються інші експерші номери світу – серб Новак Джокович і британець Енді Маррей, а капітанами збірних знову стали легендарні Бйорн Борґ та Джон Макінрой. На події також була присутня ще одна легенда – австралієць Род Лейвер.

Федерер не міг стримати емоції під час прощальної промови.

Це був дивовижний день. Я сказав хлопцям, що щасливий – не сумний. Я отримав задоволення від того, що ще раз узув кросівки. Усе було востаннє. Боявся, що щось піде не так: з литкою або спиною – але я впорався. Матч був чудовий. Я був щасливий грати в теніс та проводити час із моїми друзями. Це був ідеальний шлях, і я б із задоволенням його повторив. Дякую всім,

– сказав легендарний тенісист.

Федерер – найтитулованіший чемпіон Вімблдону (8 перемог). На його рахунку 5 перемог на US Open. Усього на його рахунку 103 титули.