Федерацію біатлону України може очолити депутат Крулько: що про нього відомо

Ще на весні мали б відбутися вибори на пост нового президента Федерації біатлону України. Однак через війну, їх перенесли на невизначений термін.

Нещодавно стало відомо, що вибори голови Федерації біатлону України мають відбутись 14 листопада. Дмитро Підручний наголосив, що планує взяти участь у них.

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Можливий план Бринзака

Однак ЗМІ повідомили, що новим очільником ФБУ може стати Іван Крулько.

Повідомляють, що на конференції Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) у Зальцбурзі, яка відбувалась минулого місяця, він входив до складу української делегації.

Окремим членам IBU його вже намагалися представити як майбутнього очільника Федерації біатлону України.

Нагадаємо, що з 1998 року федерацію очолює Володимир Бризнак. Раніше він заявляв, що не планує подавати свою кандидатуру на наступних виборах.

Що відомо про Івана Крулька

Крулько є народним депутатом від ВО "Батьківщина". Є кандидатом юридичних наук, народним депутатом останніх двох скликань та першим заступником голови комітету з питань бюджету ВРУ ІХ скликання.

Його брати Василь є президентом Закарпатської регіональної федерації біатлону та депутатом Закарпатської облради .