Федерація хокею України висунула вимоги УХЛ щодо зміни чемпіонату

Джерело:Федерація хокею України
У Федерації хокею України висловили невдоволення Українській хокейній лізі щодо проведення чемпіонату. І вимагають внесення змін.
У Федерації хокею України свої вимоги пояснюють бажанням "покращити виступи національної збірної на міжнародній арені та захистом інтересів прав українських гравців". Відтак висловили своє "занепокоєння" ситуацією в УХЛ.
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Керівництво федерації переконане, що "національна першість не сприяє поліпшенню підготовки головної команди країни".
Відтак там висунули ряд вимог керівництву УХЛ щодо зміни регламенту чемпіонату:
Натомість у ФХУ "готові сприяти якісному суддівству в чемпіонаті, займатися підготовкою арбітрів і підвищенням їхньої кваліфікації".
При цьому що це не весь перелік вимог від федерації до УХЛ. І згодом він буде озвучений весь.