Федерація хокею України висунула вимоги УХЛ щодо зміни чемпіонату

У Федерації хокею України висловили невдоволення Українській хокейній лізі щодо проведення чемпіонату. І вимагають внесення змін.

У Федерації хокею України свої вимоги пояснюють бажанням "покращити виступи національної збірної на міжнародній арені та захистом інтересів прав українських гравців". Відтак висловили своє "занепокоєння" ситуацією в УХЛ.

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Керівництво федерації переконане, що "національна першість не сприяє поліпшенню підготовки головної команди країни".

Відтак там висунули ряд вимог керівництву УХЛ щодо зміни регламенту чемпіонату:

прийняти ліміт на кількість легіонерів – до 10 хокеїстів;

встановити чіткі міжнародні паузи в змагальному календарі для підготовки збірної України під час проведення національної першості;

встановити дату завершення чемпіонату України за 15 діб до старту світової першості.

Натомість у ФХУ "готові сприяти якісному суддівству в чемпіонаті, займатися підготовкою арбітрів і підвищенням їхньої кваліфікації".

При цьому що це не весь перелік вимог від федерації до УХЛ. І згодом він буде озвучений весь.