Федерація біатлону України разом з Чехією допоможуть сім'ї загиблого біатлоніста Малишева

Федерація біатлону України допоможе сім'ї Євгена Малишева, який загинув на війні, захищаючи місто Харків. Малишев служив у збройних силах України.

Біатлоністи підтримають сім'ю Малишева

Востаннє Малишев залучався до виступів за юніорську збірну України з біатлону 2 роки тому. Ситуацію прокоментував голова Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

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Звичайно, ми допомагаємо його сім'ї. Наші закордонні партнери, зокрема, чеські спортсмени, вже зібрали 6 тисяч євро для сім'ї. Я зв'язався з Харковом, там зараз дуже складна ситуація, але ми займаємося цим питанням,

– розповів Володимир Михайлович.

Наразі ситуація в українському біатлоні залишається напруженою, оскільки багато спортсменів покликані на війну, а в деяких виникли проблеми у містах проживання, через що їх довелося евакуювати.

"Багато наших спортсменів військовозобов'язаних, зараз покликаних за місцем своєї служби. Але ми обов'язково переживемо цей момент і повернемося на мирні спортивні змагання, а не військові.

Ми зв'язуємось з усіма, зараз ось у Тисовці у нас є спортсмени, у Тернополі поселили на базі наших спортсменів із Сум та Чернігова, які не можуть дістатися додому. Зараз ситуація нелегка для всіх. Але прорвемося!", – сказав Володимир Бринзак.

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