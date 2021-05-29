FAVBET: Зінченко зіграє у фіналі Ліги чемпіонів та заб'є гол

Експерти прогнозують чим може здивувати цьогорічний фінал та футболіст збірної України

29 травня – головний матч європейського клубного футболу. У фіналі Ліги чемпіонів зустрінуться Манчестер Сіті та Челсі. Це буде третій англійський фінал в історії турніру. У 2008 році Манчестер Юнайтед переграв Челсі в серії пенальті. Тоді ж, востаннє, був заявлений українець за команду у фіналі – Андрій Шевченко. У 2019 Ліверпуль переміг Тоттенхем. Манчестер Сіті вперше зіграє у фіналі Ліги чемпіонів.

До теми Перший титул для МанСіті чи тріумф Челсі: хто переможе у фіналі Ліги чемпіонів

Вперше зіграти у фіналі Ліги Чемпіонів зможе й Олександр Зінченко.

Олександр провів хороший сезон, зіграв 20 матчів в Англійській прем’єр-лізі, 8 – в єврокубках, де відмітився результативною передачею у півфінальному матчі проти ПСЖ.

Експерти FAVBET високо оцінюють шанси Зінченка вийти в старті на гру з Челсі. Він виграв конкуренцію у Канселу і Менді на позиції лівого захисника. Тому є сенс поставити на появу Зінченко з перших хвилин – коефіцієнт 1,45 на це.

Можливо молодий капітан збірної України не обмежиться одним лише виходом на поле, а й відзначиться результативною дією. Його гол чи результативна передача в цьому матчі оцінена коефіцієнтом 7.

Якщо Зінченко з'явиться у грі, то на нього чекає випробування Аспілікуетою, Хаверцом, Вернером та Пулішичем, які змусили на шляху до фіналу капітулювати Атлетіко та Реал. Тому експерти FAVBET допускають, що Зінченко отримає попередження – коефіцієнт 5 на покарання для українця.

Що з цього здійсниться побачимо 29 травня. Вболівайте за нашого футболіста та будьте всередині фіналу Ліги чемпіонів з FAVBET.