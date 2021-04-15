FAVBET презентував ребрендинг, розроблений BANDA

Компанія FAVBET вирішила змінити ставлення суспільства до індустрії азартних ігор (гемблінгу) в Україні. В нашій країні тривають системні зміни після легалізації ігрового бізнесу. До роботи над новим стилем та позиціюванням залучили креативне агентство BANDA. Спільна робота тривала пів року.

14 квітня креативні команди презентували нове позиціювання FAVBET, в основі якого європейський підхід: ставлення до гри як до розваги, а не способу заробітку.

Спеціалісти Banda надихалися ідеєю, що FAVBET – це не просто гемблінгова платформа, а компанія, яка робить спорт видовищним, а клієнтський досвід від гри – унікальним. Саме цю ідею втілено в стратегії, позиціюванні та новому візуальному стилі. Продовженням ребрендингу стане інформаційна кампанія з ключовим повідомленням: "Будь всередині гри".

"Здавна і до сьогодні людство грає та грається. Ігри розвивають, ігри розвиваються. Гру сприймають як частину життя людини, як природну людську потребу. FAVBET – відповідальний букмекер, який виступає за культуру беттінгу (ставок на спортивні події) та культуру гри. Саме тому нам не байдуже, як ти дивишся футбол, граєш. У якому стані аматорський та професійний спорт в країні. Бо допоки існуватимуть люди, існуватимуть ігри. Існуватиме FAVBET", – відзначили в компанії.

В основі рестайлінгу – кольори, що були з компанією понад 20 років, але стали насиченими та сучасними.

Оновлений логотип більш динамічний та гнучкий.

Креативна команда використала два протилежних шрифти.

"Таке візуальне рішення символізує протистояння, що є основою спортивних змагань", – пояснюють у BANDA.

На початку квітня Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей видала ліцензію компанії, що володіє популярним букмекерським брендом FAVBET.

Favbet працює в кількох країнах та є партнером багатьох спортивних команд і змагань. В Україні серед таких – футбольні клуби Динамо, Зоря, Маріуполь, Олександрія, Колос, Рух, Оболонь та Чорноморець. Починаючи з сезону 2019/20, Українська прем'єр-ліга офіційно називається "Favbet Ліга".