Дерусифікація по-одеськи: стадіон "моряків" отримав україномовну назву – фото

Україна позбувається російського імперського минулого. Відтепер фасад одеського стадіону "Чорноморець" прикрашатиме україномовна назва.

Новий власник спортивної споруди компанія Allrise Capital Inc. провела заміну російської версії назви стадіону на українську. Також провели корекцію емблеми клубу.

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Фасад стадіону "Чорноморець" отримав український варіант

Заміну букв провели за допомогою автовежі. Тепер на фасаді головної спортивної арени Одеси красується українська назва – "Чорноморець".

Фото українізації стадіону "Чорноморець" / фото dumskaya.net

Відзначимо, що у вересні минулого року українізація відбулася всередині стадіону. Тоді замінили написи на сидіннях с російського на український варіант – "Чорноморець Одеса".

Зазначимо, що друге коло чемпіонату України розпочнеться 6 березня. У 16-му турі "моряки" зіграють на виїзді проти Вереса. Наразі Чорноморець займає передостанню сходинку в турнірній таблиці. В активі підопічних Романа Григорчука 11 очок після 15 зіграних матчів.