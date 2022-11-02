Коли ближче до єврокубків, ніж основа: фарм-клуб Локомотива Тбілісі вийшов у фінал Кубка Грузії

У кавказькій країні сталася цікава подія у місцевому Кубку. За трофей та путівку в Лігу конференцій буде битися друга команда Локомотива, яка виступає у четвертому дивізіоні.

Дивний випадок стався у Кубку Грузії з футболу. У середу там визначились фіналісти турніру, який, як і місцевий чемпіонат, проходить по системі "весна-осінь", пише 24 канал.

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Одним із учасників вирішального матчу за трофей стане фарм-клуб Локомотива з Тбілісі. Команда змогла подолати чинного володаря трофея Сабуртало.

Фарм-клуб у фіналі Кубка

Основний час завершився нульовою нічиєю. Представник елітного дивізіону догравав матч у меншості через вилучення на початку другого тайму.

Екстратайми також обійшлися без голів, а в серії пенальті Локомотив-2 зміг взяти верх, Обидва суперники не забили свої другі удари. Черга дійшла вже аж до восьмого, коли гравець Сабуртало схибив, а фарм-клуба Локомотива – ні.

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У підсумку команда, яка представляє аж четвертий дивізіон чемпіонату Грузії, побореться за Кубок країни. Цікаво, що основна команда Локомотива змогла пройти лише одну стадію і залишила турнір ще в 1/8 фіналу.

Провал основної команди та єврокубки для дубля

Суперником другої команди тбіліського клубу стане Торпедо з міста Кутаїсі. Колектив зумів переграти чинного лідера чемпіонату Динамо Тбілісі (2:0), де зараз виступає українець Станіслав Біленький.

Вирішальний матч за Кубок Грузії пройде 7 грудня. Переможець турніру отримає путівку у кваліфікацію Ліги конференцій на наступний сезон.

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Варто відзначити, що основна команда Локомотива з тріском провалює сезон в елітному грузинському дивізіоні. Столичний клуб іде останнім і відстає від найближчого суперника більше ніж на 20 очок.