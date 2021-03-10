Супертрансфер: клуб Другої ліги підписав ексгравця Ліона і Монако

Харківський Метал оголосив, що досяг домовленості про контракт з французьким хавбеком Фаресом Балулі. Деталей контракту з 25-річним півзахисником не вказано.
Він приєднався до харківського клубу як вільний агент. Останнім клубом гравця був СК Ліон з третього французсклого дивізіону, який Балулу покинув влітку минулого року.
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Що відомо про Фареса Балулі
- 25-річний француз – вихованець Ліона. За першу команду зіграв 14 матчів, після чого перейшов у Монако. У складі "монегасків" забив 2 голи в 11 зустрічах.
- Був оренді в Стандарді, але не грав. Потім став гравцем Лілля, за який зіграв 19 матчів, забив 1 гол і зробив 1 асист.
- Грав за юнацькі та молодіжну збірні Франції. Також на рахунку Балулу чотири поєдинки в кваліфікації Ліги чемпіонів і два – в Лізі Європи.