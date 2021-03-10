Супертрансфер: клуб Другої ліги підписав ексгравця Ліона і Монако

Харківський Метал оголосив, що досяг домовленості про контракт з французьким хавбеком Фаресом Балулі. Деталей контракту з 25-річним півзахисником не вказано.

Він приєднався до харківського клубу як вільний агент. Останнім клубом гравця був СК Ліон з третього французсклого дивізіону, який Балулу покинув влітку минулого року.

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Що відомо про Фареса Балулі