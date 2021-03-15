Україна вирвала перемогу у Фарерських островів у відборі на гандбольне Євро: відео

У неділю, 14 березня, чоловіча збірна України з гандболу зіграла проти Фарерських островів у рамках 4 туру відбору на Євро-2022. Україна вдруге перемогла суперника.

До поєдинку українська команда підійшла знекровленою. Через коронавірус з лавки для запасних не міг керувати збірною головний наставник Микола Степанець.

До теми Україна у напруженому матчі перемогла Фарерські острови у відборі на гандбольне Євро

Фарерські Острови – Україна 25:26 (11:16)

Початок склався не найкраще для українців, їм прийшлось скорочували перевагу суперника, яка вже складала різницю у три голи 4:1. Однак українські гандболісти змогли переламати гру та завершити першу частину гри вже на власну користь – 11:16.

Кінець матчу був дуже напруженим. Фарерці декілька разів скорочували відставання від українського суперника до мінімуму, а на останніх хвилинах й взагалі могла зрівняти рахунок. Однак збірна України впевнено грала в обороні та втримала перемогу з мінімальним рахунком – 25:26.

Україна вдруге за місяць перемогла Фарерські острови. У першій зустрічі у Києві наша команда переграла суперника з рахунком 25:21.

Після двох березневих звитяг українська збірна йде другою у групі, тепер в активі українців 5 очок. Вони лише одним пунктом поступаються лідеру Росії. У спину українській команді дихає Чехія, у якої 3 пункти. Останнє місце посідають Фарерські острови, які ще не знають смаку перемог.

Цікаво, що українці вже провели 4 матчі, у перших двох наші хлопці зіграли внічию та програли російській збірній.

Наступний матч підопічні Степанця зіграють вдома проти Чехії. Поєдинок відбудеться 28 квітня. Матч-відповідь у Чехії запланована на 2 травня.

Фарерські острови – Україна відеоогляд