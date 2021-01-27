Фантастика від українця: яку оцінку за яскраву гру отримав Швед

У рамках 22 туру чемпіонату Бельгії Мехелен, за який виступає Мар'ян Швед, зіграв проти Ваасланд-Беверена. Українець зробив вагомий внесок у перемогу команди.

Джерело: 24 канал

Український півзахисник не так часто виходить у футболці Мехелена. Але цього разу Мар'ян Швед повністю виправдав довіру тренера та вирвав важливу перемогу.

Більше про матч Дубль і асист: українець Швед зафеєрив у Бельгії та вирвав перемогу для Мехелена – відео

Ідеальний матч від Шведа

Українець долучився до всіх трьох голів команди. Спершу на 9-й хвилині вихованець Карпат асистував Волшу, а вже 15 хвилин і сам відзначився голом. Півзахисник відгукнувся на передачу з глибини поля та ефектно перекинув голкіпера, подвоївши рахунок на табло – 0:2.

По перерві супернику двічі вдалось вразити ворота Мехелена та зрівняти рахунок – 2:2. У доданий арбітром час ініціативу у власні руки взяв все той же Швед. Мар'ян розпочав гольову атаку, а згодом скористався "пожежею" у штрафному суперника потужним ударом прошив сітку воріт – 2:3.

Авторитетний портал WhoScored високо оцінив дії футболіста з України, поставивши йому найвищу оцінку – 9.1.

Після перемоги Мехелен із 32 очками йде 10-м. Для Шведа ця поява стала 10-ю у сезоні, за цей час українець тричі вражав ворота суперників та одного разу асистував партнеру по команді. Якраз більшість із цього показника Мар'ян продемонстрував в останньому матчі.



Ваасланд-Беверен – Мехелен: оцінки гравців / Скриншот з WhoScored