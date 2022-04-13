Фантастичне повернення Бєсєдіна: Динамо перемогло Легію у першому благодійному матчі
Київське Динамо зіграло свій перший благодійний матч у Варшаві. 12 квітня підопічні Мірчі Луческу зустрілися з варшавською Легією.
Легія – Динамо Київ 1:3
Голи: Стржалек, 54 – Буяльський, 3, Бесєдін, 56, 70.
У рамках благодійного турне на допомогу жителям України, які постраждали від військової агресії Росії, Динамо зіграло проти Легії, пише 24 канал.
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Кияни попри повну відсутність практики, переграли польську Легію з рахунком 3:1.
На початку поєдинку підопічні Мірчі Луческу вирвалися вперед. Забитим м'ячем відзначився Буяльський. Віталій впав на коліна і звернувся руками до неба.
У другому таймі поляки зрівняли рахунок. На 54 хвилині матчу Стржалек успішно пробив у ворота киян. Переможний дубль оформив Артем Бєсєдін, який після нового року повернувся на поле після травми коліна, отриманої на Євро-2020
За варшавську команду зіграв українець Ігор Харатін, якому партнери довірили капітанську пов'язку. Також у старті Легії вийшов Йоель Абу Ханна, який виступав раніше за луганську Зорю.
Словенець Беньямін Вербич, орендований Легією у Динамо, символічно зіграв за кожну з команд.
У наступному поєдинку Динамо зіграє проти турецького Галатасарая. Матч запланований на 14 квітня.
Легія – Динамо: огляд матчу