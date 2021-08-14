Зустріч антигероя: фани влаштували овації Сака, який не забив вирішальний пенальті у фіналі Євро

Збірна Англії програла у фіналі Євро-2020 команді Італії, поступившись у серії пенальті. Останній удар з 11 метрів не зумів реалізувати діамант Арсеналу Букайо Сака.

Шалена зустріч антигероя Євро-2020

Окрім 19-річного Сака, пенальті у складі Англії не забили Джейдон Санчо та Маркус Рашфорд. Після фіналу усі троє піддалися образам, зокрема расистським.

Дивіться також Арсенал ганебно програв новачку АПЛ Брентфорду у 1 турі АПЛ: відео

Однак значна частина англійських вболівальників підтримала своїх футболістів. Чергову порцію щирої підтримки Сака отримав у першому турі англійської Прем'єр-ліги.

13 серпня Арсенал вирушив у гості до новачка АПЛ Брентфорда. Сака вийшов на заміну на 59 хвилині поєдинку. Фанати суперника влаштували футболісту "канонірів" шалені овації.

Увесь стадіон підвівся на ноги та аплодував талановитому футболісту.