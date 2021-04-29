Фани Райо у захисних костюмах помили стадіон після матчу проти Альбасете Зозулі: відео

Відомі українським вболівальникам фанати іспанського клубу Райо Вальєкано знову нагадали про себе. 26 квітня їх команда вдома грала проти Альбасете українця Романа Зозулі.

Фани помили стадіон після політиків

Після поєдинку активні фанати Райо прийшли до стадіону у захисних костюмах та вирішили відмити арену. На щастя, цього разу приводом для таких дій став не українець Зозуля, з яким фанати скандалили тривалий час.

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Причиною такої поведінки фанів Райо стало те, що матч Сегунди з Альбасете відвідали лідери політичної партії VOX.

Vox (Голос) – це ультраправа національно-консервативна політична партія Іспанії, заснована 17 грудня 2013 року.

Як відомо, фанати Райо сповідують крайні "ліві" політичні погляди. Тому вони не стерпіли появу на стадіоні улюбленої команди представників "правих".