Фани Ньюкасла влаштували свято на честь продажу клубу: красномовне відео
7 жовтня 2021 , 23:01Читать новость на русском
Джерело:Фабріціо Романо у твітері
Інвестиційний фонд Саудівської Аравії 7 жовтня став власником 100% акцій футбольного клубу Ньюкасл Юнайтед. Цю подію вкрай радісно зустріли вболівальники команди.
Журналіст опублікував відео, на якому помітне святкування футбольних уболівальників під стадіоном рідної команди в місті Ньюкасл-апон-Тайн.
До слова Аравійські шейхи купили ще один клуб АПЛ
Реакція фанатів
Імовірно, така радість уболівальників викликана їхніми сподіваннями на зміни в клубі. Адже нині Ньюкасл перебуває в зоні вильоту з АПЛ, набравши лише 3 бали в семи матчах.
Традиційно, коли новими власниками футбольного клубу стають шейхи з Аравійського півострова, це передбачає небачено великі інвестиції в команду. Так було, наприклад, у випадку з Манчестер Сіті та ПСЖ.
Коротко про продаж Ньюкасла
- Угоду підписали в другій половині дня 7 жовтня. Інвестиційний фонд запевнив Англійську прем'єр-лігу, що Саудівська Аравія не контролюватиме клуб.
- За даними ЗМІ, угода про продаж клубу може оцінюватися в 350 мільйонів євро.