Фани Ньюкасла влаштували свято на честь продажу клубу: красномовне відео

Інвестиційний фонд Саудівської Аравії 7 жовтня став власником 100% акцій футбольного клубу Ньюкасл Юнайтед. Цю подію вкрай радісно зустріли вболівальники команди.

Журналіст опублікував відео, на якому помітне святкування футбольних уболівальників під стадіоном рідної команди в місті Ньюкасл-апон-Тайн.

До слова Аравійські шейхи купили ще один клуб АПЛ

Реакція фанатів

Імовірно, така радість уболівальників викликана їхніми сподіваннями на зміни в клубі. Адже нині Ньюкасл перебуває в зоні вильоту з АПЛ, набравши лише 3 бали в семи матчах.

Традиційно, коли новими власниками футбольного клубу стають шейхи з Аравійського півострова, це передбачає небачено великі інвестиції в команду. Так було, наприклад, у випадку з Манчестер Сіті та ПСЖ.

Коротко про продаж Ньюкасла