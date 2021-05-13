Фани Динамо побилися з поліцією перед фіналом Кубка України: відео

Вболівальники київського Динамо влаштували бійку з поліцією у Тернополі. Сутичка сталася перед фінальним матчем Кубка України між Динамо та Зорею.

Бійка фанів з поліцією перед стадіоном

Бійка між фанатами та поліцією сталася перед тернопільським стадіоном імені Романа Шухевича.

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Повідомляється, що фанати столичного клубу спробували прорватися до сектору уболівальників Зорі, але їх відтіснила поліція.

Це не зупинило ультрас і сталася невелика сутичка з представниками правоохоронних органів.

На відео видно, як декілька агресивно налаштованих людей у масках намагаються атакувати правоохоронців. Водночас ті намагаються відтіснити фанів.

Дивіться відео бійки поліції та фанів Динамо

Безпосередньо під час фінального матчу зі стадіону вивели вболівальники. Втім, у цьому випадку також не відомо, що спровокувало такі дії стюардів.



Фаната виводять зі стадіону / Фото Sport.ua