Фанати знову освистали росіянина Медвєдєва на Australian Open: цього разу через Джоковича

Російський тенісист Даніїл Медвєдєв налаштовує проти себе фанатів на Australian Open. Другий номер світового рейтингу був вдруге освистаний місцевими вболівальниками у Мельбурні.

Медвєдєв: А що зробив би Новак

Вперше Медвєдєву дісталося після перемоги над австралійцем Ніком Кірьосом. Тоді протягом всього матчу фанати провокували росіянина і він відповів їм після гри.

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У середу, 26-го січня Медвєдєв у виснажливому п'ятисетовому матчі обіграв Фелікса Оже Альяссіма, відігравши матч-болли в канадця.

Російський тенісист зізнався, що грав погано й в один момент запитав себе, що б на його місці зробив Новак Джокович. Як відомо, сербського тенісиста депортували з Австралії за відсутність вакцинації.

Не знаю, чи сподобається людям, але я запитав себе: "А що зробив би Новак?",

– сказав росіянин під час інтерв'ю на корті.

Після сказано Медвєдєв почув на свою адресу свист з трибун і розсміявся.



Згодом росіянин прокоментував свист на свою адресу. Медвєдєв заявив, що завжди хоче бути чесним.​

"Я завжди намагаюся бути чесним. Деякі речі говорити не можна – ми живемо за часів, коли не можна говорити все, що думаєш. Але я вирішив чесно сказати все глядачам. Я люблю чесність", – резюмував росіянин.

У півфіналі Australian Open Медвєдєв зіграє проти грека Стефаноса Циципаса.