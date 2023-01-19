"Циганков коштує більше, аніж 100 мільйонів": фани Жирони радісно відреагували на трансфер

Вболівальники Жирони більше, аніж задоволені підписанням Віктора Циганкова. Іспанські фанати вважають екс-вінгера Динамо сильнішим гравцем від іншого українського таланта.

Жирона не розпещена гучними трансферами, тому перехід Віктора Циганкова влаштував справжній фурор. Іспанські фанати покладають великі надії на гравця та пророкують йому велике майбутнє.

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Віктор Циганков уже став найдорожчим придбанням в історії "червоно-білих", за якого довелось віддати 5 мільйонів євро. Також український вінгер уже стиг дати перше інтерв'ю у новому колективі, а 24 канал порозмірковував над перспективами Циганкова у Іспанії.

Реакція фанатів Жирони на придбання Віктора Циганкова

Galan: Циганков – один з найкращих гравців Східної Європи.

Almazan: Потенційно Циганков теж може коштувати 100 мільйонів євро, або навіть більше. Якщо іншого українця купили за 100 мільйонів євро, то Циганков має коштувати ще дорожче, оскільки він кращий за Мудрика. Він грає набагато стабільніше і я вважаю його сильнішим гравцем. Якби журналісти Європи так само просували Циганкова, то він також міг би перейти в Челсі.

Farre: Великий гравець! Таких гравців мало у футболі, а у нашому клубі й взагалі таких не було. Давайте насолоджуватись моментом, допоки Циганков ще у Жироні.

Erraiz: Вітаю всіх з таким чудовим трансфером. Підписання Циганкова демонструє нам, що у нашого клубу високі цілі.

Ricard: Це неймовірне підсилення для Жирони. Радий, що наш клуб зміг запросити гравця такого високого рівня, таким високим потенціалом. Він здатен забивати з перших матчів, йому не потрібно багато часу на адаптацію.

Oriol: Не можу дочекатись, коли побачу Циганкова, який грає за Жирону. Дивовижна подія, в яку я не вірив до останнього.

Ferrer: Якщо чесно, я здивований, що Циганков вирішив перейти у Жирону. У нього вищий рівень, аніж у нашого клубу. Циганков – гравець рівня Ліги Чемпіонів. Думаю, що в кінцевому результаті він опиниться в Атлетико.