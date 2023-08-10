Фани Ювентуса вибігли на поле, протестуючи проти трансферу Лукаку: демонстративне відео

Ювентус провів свій останній контрольний спаринг перед стартом нового сезону. Туринці зіграли проти резервної команди.

Аж 8 голів влетіло у ворота резервістів. Натомість володіння першої команди залишились "на замку". Фінальний свисток товариського матчу зафіксував повний розгром 8:0.

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У Турині йому влаштують пекло

Однак найцікавіше було після поєдинку. Ледь встиг пролунати фінальний свисток судді, як декілька сотень фанатів Ювентуса продерлись на футбольне поле "Альянц Стедіум". Їх вчинок був не просто так, а з акцією протесту.

Уболівальники туринського клубу звернулись до керівництва Ювентуса із проханням не реалізовувати трансфер бельгійського нападника Челсі Ромелу Лукаку.

Ми не хочемо Лукаку,

– скандували фанати.

Фанати Ювентуса вибігли на поле після матчу: дивіться відео

Стюардам та правоохоронцям, які чергували на матчі, вдалось зберегти безпеку учасників поєдинку, оточивши вхід у підтрибунне приміщення, де й зібралась основна частина уболівальників.

Раніше уболівальники Ювентуса вже виступали із подібними протестами у бік Лукаку. Вони викладали у соцмережі фото банера, на якому було написано "Лукаку, залишайся у Мілані", заявивши, що у Турині йому ніколи не будуть раді.

Фанати туринського клубу добре пам'ятають виступи нападника за італійський Інтер. Лукаку грав за "нерадзуррі" із 2019-го по 2023-й із перервами на перехід у Челсі. У футболці міланського клубу Ромелу провів 132 матчі (78 голів та 23 асисти).

У сезоні-2022/2023 Лукаку виступав в оренді за Інтер та забивав у ворота Ювентуса.

Відзначимо, що Челсі та Ювентус можуть провести зірковий обмін нападника. Лондонський клуб може віддати у Турин Лукаку. Натомість в АПЛ може переїхати нападник "старої синьйори" Влахович.

Цікаво, що у Лукаку є чинний контракт із "синіми", я кий спливає лише 30 червня 2026 року.