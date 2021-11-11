Російські фанати влаштували масову бійку на матчі проти Кіпру: момент потрапив на відео

11 листопада 2021 , 22:47
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Джерело:

телеграм-канал SHOT

Футбольні фанати влаштували масову бійку на трибунах під час матчу збірної Росії проти національної команди Кіпру. Конфлікт стався у Санкт-Петербурзі на стадіоні "Газпром Арена".

Масова бійка почалася приблизно на 30-й хвилині зустрічі. Бійка почалася після того, як одних уболівальників образила кричалка інших фанатів.

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Повідомляється, що під час конфлікту деякі бійці отримували удари по голові. В результаті правоохоронці зуміли розняти вболівальників. 

Відео бійки

Як закінчився матч Росія – Кіпр?

  • Росія розгромила Кіпр з рахунком 6:0. 
  • Господарі забили "швидкий" гол, але п'ять м'ячів у ворота кіпріотів влетіли вже після перерви. Олександр Єрохін відкрив рахунок уже на третій хвилині матчу та закрив його за три хвилини до кінця основного часу. Ударно-гольову десятихвилинку на початку другого тайму реалізували Федір Смолов, Андрій Мостовий та Олексій Сутормін. Ще один м'яч після чудових індивідуальних дій забив Антон Зоболотний.
  • З цією перемогою у Росії стало 22 очки, на п'ять більше, ніж у Хорватії, яка має на гру менше за тур до кінця кваліфікації.
Автор: Юрій Семенюк