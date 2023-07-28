Жертви імперських поглядів: сербські фанати влаштували ганебний перформанс з танком на стадіоні

Не тільки Росія має проблеми з імперськими відхиленнями. Однією із таких країн є і сучасна Сербія.

26 липня відбувся товариський матч між Црвеною Звездою та Фіорентиною, у якому серби здобули перемогу з рахунком 5:0. Але зовсім не футболом запам'ятається ця гра.

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Газпромівські братушки у всій красі

Попри розгром італійців, на першу роль в цей день вийшли сербські фанати. Ультрас клубу, спонсором якого є російський Газпром, уже не вперше продемонстрували, що також заражені імперською чумою.

Підтвердженням цьому є перформанс, який зробили фанати Црвени Звезди під час матчу. Вони з кольорових аркушів створили танк на фоні прапора Сербії та прямо погрожували Косово війною.

"Коли армія повернеться в Косово", – написали ультрас.



Перформанс фанатів Црвени Звезди / Твітер Чаледа Нахара

Футбольна федерація Косова засудила цю акцію, подавши офіційну скаргу в УЄФА з цього приводу. Адже презентація танка та провокаційні гасла, спрямовані проти спорту, а також проти гармонії та миру між країнами та народами, є неприйнятними – особливо в момент напруженості між двома країнами.

Ми попросили органи УЄФА терміново розслідувати це і вжити жорстких заходів щодо клубу та вболівальників Црвени Звезди для недопущення подібних шовіністичних дій та подібних провокацій у майбутньому,

– йдеться у заяві.

. Косово раніше було у складі Югославії, але з 2008 року є незалежною країною, Трохи більше половини членів ООН визнають цю країну, включаючи Німеччину та більшу частину Європейського Союзу. Однак Сербія продовжує претендувати на цю територію.