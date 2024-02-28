Динамо дозволили проводити матчі УПЛ із вболівальниками під час війни: коли та з ким перша гра

Київська міська військова адміністрація дозволила Динамо частково відкрити трибуни для фанатів. Вже на найближчій грі проти Чорноморця прихильники "біло-синіх" зможуть відвідати стадіон.

З другої частини сезону 2023-2024 на українські футбольні стадіони повертаються фанати. З 2020 року наші арени були повністю або частково закриті через пандемію коронавірусу та початок повномасштабної війни.

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Динамо гратиме з глядачами

Тепер же фанати зможуть наповнювати стадіон відповідно до квот, на яку місцева військова адміністрація дасть дозвіл клубу. До останнього не було зрозуміло, чи зможе Динамо допускати вболівальників на свої домашні матчі.

Втім українські ЗМІ повідомляють, що для киян питання успішно вирішилось. Динамо отримало дозвіл від військової адміністрації на відкриття кількох центральних секторів.

Поки що невідомо, про яку кількість фанатів йде мова. Але раніше ЗМІ писали про можливий допуск 2-х тисяч глядачів на трибуни стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського.

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Київ вже відкрив двері для фанатів

Зазначається, що квитки почнуть реалізовуватися вже на найближчу гру Динамо проти Чорноморця (2 березня). До слова, на минулих вихідних в Києві вже пройшов матч УПЛ з глядачами. Гру Оболоні проти тих же одеситів наживо подивилися 1040 глядачів.

Нагадаємо, що Динамо наразі йде п'ятим у турнірній таблиці чемпіонату України, маючи шестиочкове відставання від лідера Кривбасу. При цьому "біло-сині" мають аж три матчі в запасі, тому в разі перемоги в кожному з них саме вони вийдуть на першу сходинку.