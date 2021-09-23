Фанати спалили автомобіль суддів після матчу: саму гру вони зірвали, вибігши на поле
Джерело:Radio Sarajevo
У Боснії та Герцеговині фанати спалили автомобіль, в якому поверталася суддівська бригада після матчу у місті Мостар. Сама гра не була закінчена через вболівальників, які вибігли на поле
У вівторок, 21 вересня, між собою зіграли Вележ (Мостар) та Борац (Баня-Лука). На 82-й хвилині гості забили другий гол у матчі, після чого бригаді арбітрів довелося перервати гру. Все через незадоволених вболівальників, які вибігли на поле. Гру так і не поновили.
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Після гри арбітр матчу Сабрій Топалович разом з іншими офіційними делегатами Федерації футболу Боснії та Герцеговини повертався з матчу на автомобілі. Але в одному з тунелів по дорозі їх машину зупинили невідомі. Вони розбили скло і кинули туди підпалену піротехніку.
Внаслідок підпалу постраждав інспектор матчу Аднан Аліспахич.
Розслідуванням справи займаються правоохоронці.
Федерація футболу Боснії та Герцеговини за результатами цього матчу вирішила:
- присудити Вележу технічну поразку 0:3
- дискваліфікувати домашній стадіон команди на невизначений час.
Окрім того, керівництво клубу може бути дискваліфікованим за результатами розслідування.