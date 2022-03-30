Уболівальники допомогли здобути путівку у Катар

Перший поєдинок між цими збірними закінчився мінімальною перемогою Єгипту (0:1). Однак єгиптянам не вдалось втримати таку хитку перевагу, повідомляє 24 канал.

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Сенегальська збірна завдяки швидкому голу в основний час переграла суперника – 1:0. У додаткові 15-хвилинні тайми національні команди не визначили переможця зустрічі. Все вирішувала футбольна фортуна – серія післяматчевих пенальті.

Команди обмінялись нереалізованими пенальті. До списку невдах 11-метрових ударів записав єгиптянин Мохаммед Салах.

Єгипет схибив ще одного разу та пропустив Сенегал на чемпіонату світу-2022 у Катар. Крапку у серії поставив зірковий сенегалець Садіо Мане – 3:1.

Відзначимо, що до перемоги Сенегалу доєднались місцеві фанати. Уболівальники накинулись світити лазерами в обличчя футболістів збірної Єгипту. Це значно завадило гравцям суперника сконцентруватись на пенальті.

Саме після однієї з атак Салах пробив вище воріт із пенальті.

Відео нереалізованого пенальті Салаха

Також єгипетський автобус був закиданий камінням, а на передматчевій розминці у гравців Єгипту з трибун летіли пляшки. Єгипетська асоціація вже подала протест щодо підсумкового результату зустрічі.