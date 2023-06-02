Ледь не побили в аеропорту: фанати Роми атакували суддю фіналу Ліги Європи – запальне відео

Ентоні Тейлор повертався додому після суддівства у фіналі Ліги Європи, у якому Севілья у серії пенальті переграла Рому. Фанати "вовків" вирішили так провести головного арбітра із Будапешта, аби той запам'ятався на все життя.

31 травня Севілья та Рома визначили переможця Ліги Європи в угорському Будапешті. У першому таймі "вовки" повели у рахунку 0:1 завдяки точному удару від Пауло Дібали. Щоправда, у другому таймі Рома знову забила, але тепер зробила це у власні ворота. Невдахою того епізоду став Джанлука Манчіні.

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Англійський суддя запам'ятає цей фінал назавжди

В основний та додатковий час команди не визначили сильнішого, тому доля кубка вирішувалась у серії пенальті, де Рома повністю провалилась. Незабиті пенальті Ібаньєса та Манчіні, який волів би забути цей фінал, як страшний сон, принесли Севільї перемогу у Лізі Європи – 4:1 по пенальті.

Цікаво, що італійський клуб залишився незадоволений суддівством у фіналі Ентоні Тейлора з Англії. Жозе Моурінью спеціально чекав на суддів на паркуванні поблизу стадіону, аби висловити своє невдоволення та навіть перейшов на образи. "Особливий" не погодився із декількома епізодами по ходу матчу.

"Теплу" зустріч Тейлору та його сім'ї влаштували й уболівальники "вовків", які зібрались у місцевому аеропорту, звідки відлітав додому головний арбітр матчу. Якби не правоохоронці, то італійці б побили футбольного суддю. Фанати теж не обійшлись без образ у бік англійського рефері, який не розумів, чому своєю роботою викликав такий гнів в італійців.

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Відзначимо, що це була вже сьома перемога Севільї у розіграші Ліги Європи. До цього востаннє іспанці перемагали у сезоні-2019/2020.