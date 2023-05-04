"Мессі – син хвойди": фанати ПСЖ влаштувати бунт біля клубного офісу – відео мітингу

Уболівальники ПСЖ незадоволені грою команди, яка та показує у сезоні-2022/2023. Хоча клуб йде на першому місці в Лізі 1, але це єдиний турнір, у якому парижани борються за чемпіонський титул.

Паризький гранд вилетів із Ліги чемпіонів та припинив свої виступи у Кубку Франції. Тому єдиний порятунок команда шукає у місцевому чемпіонаті. Але через нестабільні результати ПСЖ з кожним матчем втрачає перевагу над Марселем, який йде другим у турнірній таблиці Ліги 1. "Провансальці" поступаються лідеру тепер 5 балами.

Варто дізнатись Відсторонення та без зарплати: ПСЖ серйозно покарало Мессі за відсутність на тренуванні

Від любові до ненависті один крок

Після домашньої поразки від Лор'яна 1:3 фанати ПСЖ зібрались на протест біля клубного офісу у Парижі. Уболівальники парижан розділились на два табори: одні вимагали відходу Ліонеля Мессі, Марко Вератті, Неймара та головного тренера Крістофа Гальтьє, а інші повстали проти керівництва клубу, але заступились за усуненого від робочого процесу Мессі.

На чолі корабля немає капітана. Нам потрібен президент, який більше залучений у життя клубу, який буде погоджуватися спілкуватися з нами, коли ми просимо про це. Футболісти соромлять нас увесь рік,

– закричав один із лідерів фанатського руху ПСЖ.

Нагадаємо! Лео відсторонений від команди на два тижні через відсутність його на тренуванні 1 травня. Мессі поїхав на відпочинок із родиною у Саудівську Аравію замість того. аби з'явитись на тренуванні. Також керівництво ПСЖ забрало в аргентинця зарплату на ці два тижні. Тепер Ліонель пропустить два наступні поєдинки парижан у Лізі 1.

Також біля офісу ПСЖ було чути вигуки "Мессі – син хвойди". Уболівальники заявляють, що команда ганьбить їх та місто протягом усього футбольного сезону.

Ось так любов фанатів паризького клубу до Лео переросла у ненависть до аргентинця. Футболіст усіма своїми діями провокує босів ПСЖ до радикальних дій у свою сторону. ЗМІ ж підігріють інтерес до цієї ситуації з можливим відходом Лео із французького гранда.

Відео мітингу фанатів ПСЖ

Адже контракт Ліонеля з ПСЖ спливає по закінченню сезону-2022/2023. Преса активно сватає Мессі до Барселони, де колись "запалював" нападник. Фанати каталонського клубу теж з нетерпінням чекають на можливе повернення Лео.

До слова, ПСЖ до кінця сезону залишилось зіграти 5 матчів – проти Труа, Аяччо, Осера, Страсбура та Клермона.

Відзначимо. Мессі виступає за ПСЖ із серпня 2021-го. З того часу Лео провів за парижан 71 матч, у яких забив 31 гол та віддав 34 асисти.