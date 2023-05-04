"Мессі – син хвойди": фанати ПСЖ влаштувати бунт біля клубного офісу – відео мітингу
Джерело:RMC Sport
Уболівальники ПСЖ незадоволені грою команди, яка та показує у сезоні-2022/2023. Хоча клуб йде на першому місці в Лізі 1, але це єдиний турнір, у якому парижани борються за чемпіонський титул.
Паризький гранд вилетів із Ліги чемпіонів та припинив свої виступи у Кубку Франції. Тому єдиний порятунок команда шукає у місцевому чемпіонаті. Але через нестабільні результати ПСЖ з кожним матчем втрачає перевагу над Марселем, який йде другим у турнірній таблиці Ліги 1. "Провансальці" поступаються лідеру тепер 5 балами.
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Від любові до ненависті один крок
Після домашньої поразки від Лор'яна 1:3 фанати ПСЖ зібрались на протест біля клубного офісу у Парижі. Уболівальники парижан розділились на два табори: одні вимагали відходу Ліонеля Мессі, Марко Вератті, Неймара та головного тренера Крістофа Гальтьє, а інші повстали проти керівництва клубу, але заступились за усуненого від робочого процесу Мессі.
На чолі корабля немає капітана. Нам потрібен президент, який більше залучений у життя клубу, який буде погоджуватися спілкуватися з нами, коли ми просимо про це. Футболісти соромлять нас увесь рік,
– закричав один із лідерів фанатського руху ПСЖ.
Також біля офісу ПСЖ було чути вигуки "Мессі – син хвойди". Уболівальники заявляють, що команда ганьбить їх та місто протягом усього футбольного сезону.
Ось так любов фанатів паризького клубу до Лео переросла у ненависть до аргентинця. Футболіст усіма своїми діями провокує босів ПСЖ до радикальних дій у свою сторону. ЗМІ ж підігріють інтерес до цієї ситуації з можливим відходом Лео із французького гранда.
Відео мітингу фанатів ПСЖ
Адже контракт Ліонеля з ПСЖ спливає по закінченню сезону-2022/2023. Преса активно сватає Мессі до Барселони, де колись "запалював" нападник. Фанати каталонського клубу теж з нетерпінням чекають на можливе повернення Лео.
До слова, ПСЖ до кінця сезону залишилось зіграти 5 матчів – проти Труа, Аяччо, Осера, Страсбура та Клермона.