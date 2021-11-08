Фанати не зможуть підтримати збірну України у вирішальному матчі проти Боснії та Герцеговини

Збірна України залишилася без підтримки власних вболівальників у вирішальному матчі відбору на чемпіонат світу-2022. Українська команда 16 листопада зіграє на виїзді проти Боснії та Герцеговини.

Україна залишилася без підтримки

На матчі між збірними Боснії і Герцеговини та України не буде гостьового сектору з українськими вболівальниками.

Варте уваги Збірна України втратила основного захисника перед ключовим матчем ЧС-2022 з боснійцями

Відповідне рішення ухвалила місцева влада через складну епідеміологічну ситуацію з поширенням COVID-19.

Боснія і Герцеговина – Україна: головне

Команди зустрінуться 16 листопада на стадіоні "Біліно Поле" в Зениці. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Для обох команд це буда остання гра у відборі на ЧС-2022. Україна все ще зберігає шанси вийти у плей-офф відбору на ЧС-2022 та навіть потрапити на Мундіаль напряму.

Шанси України здобути пряму путівку на ЧС-2022 вкрай мізерні. "Синьо-жовтим" потрібно не тільки перемогти боснійців з великим рахунком, але й надіятися на дві поразки Франції та нічию у матчі Боснія та Герцеговина – Фінляндія.

Щоб посісти друге місце, Україна повинна перемагати боснійців або зіграти з ним внічию, якщо Фінляндія у двох останніх матчах не набере більше, аніж 2 очки. Також потрібно, щоб боснійці не перемогли фінів.

Попередня гра між збірними України та Боснієї і Герцеговини завершилася нічиєю 1:1.