Фанати накинулись на Неймара: бразилець кумедно почав накульгувати – відео

Збірна Бразилії прилетіла на матч відбору до чемпіонату світу-2022 проти Еквадору. Перед поселенням в готель Неймар потрапив у курйозний епізод із фанатами.

Скажені фанатки

Любов вболівальників збірної Бразилії ледь не призвела до травми 29-річного лівого вінгера ПСЖ Неймара. Фанати накинулись на футболіста біля готелю у Порту-Алегрі.

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Бразильську збірну гучно та палко зустріли біля готелю. Відразу декілька прихильників продерлись крізь охорону та накинулись на бразильця. Швидше за все дві фанатки хотіли зробити фото з кумиром. Вони обоє зіштовхнулись та "в'їхали" у лідера команди. Неймар впав, а коли піднявся, почав накульгувати.

Багатьох підписників розсмішила така поведінка бразильця. Гравець відомий своєю акторською грою на футбольному полі та симуляцією.

Відео нападу фанаток на Неймара

На рахунку Неймара 103 матчі за національну збірну Бразилії, де він забив 64 м'ячі. Бразильський вінгер провів хороший сезон у клубі з Парижа. Футболіст зіграв за ПСЖ 31 зустріч в усіх турнірах, у яких наколотив 17 голів та віддав 11 асистів.

5 червня збірна Бразилії проведе поєдинок з Еквадором. Стартовий свисток судді пролунає о 03:30 за київським часом.