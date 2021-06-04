Фанати накинулись на Неймара: бразилець кумедно почав накульгувати – відео

Збірна Бразилії прилетіла на матч відбору до чемпіонату світу-2022 проти Еквадору. Перед поселенням в готель Неймар потрапив у курйозний епізод із фанатами.
Скажені фанатки
Любов вболівальників збірної Бразилії ледь не призвела до травми 29-річного лівого вінгера ПСЖ Неймара. Фанати накинулись на футболіста біля готелю у Порту-Алегрі.
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Бразильську збірну гучно та палко зустріли біля готелю. Відразу декілька прихильників продерлись крізь охорону та накинулись на бразильця. Швидше за все дві фанатки хотіли зробити фото з кумиром. Вони обоє зіштовхнулись та "в'їхали" у лідера команди. Неймар впав, а коли піднявся, почав накульгувати.
Багатьох підписників розсмішила така поведінка бразильця. Гравець відомий своєю акторською грою на футбольному полі та симуляцією.
Відео нападу фанаток на Неймара5 червня збірна Бразилії проведе поєдинок з Еквадором. Стартовий свисток судді пролунає о 03:30 за київським часом.
- На рахунку Неймара 103 матчі за національну збірну Бразилії, де він забив 64 м'ячі. Бразильський вінгер провів хороший сезон у клубі з Парижа. Футболіст зіграв за ПСЖ 31 зустріч в усіх турнірах, у яких наколотив 17 голів та віддав 11 асистів.