Фанати Мілана на весь стадіон заспівали на честь Шевченка в матчі з Дженоа: неймовірне відео

Український тренер Андрій Шевченко 13-го січня повернувся на легендарний стадіон "Сан-Сіро". Легенда Мілана зіграв проти своєї колишньої команди у статусі головного тренера Дженоа. Українець несподівано отримав підтримку від суперника своєї теперішньої команди.

Мілан приймав Дженоа в рамках 1/8 фіналу Кубка Італії та вирвав перемогу в додатковий час (3:1). На фан-секторі Мілана з'явився банер на підтримку Шевченка.

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Фани "россонері" влаштували овації Шевченку

Італійські вболівальники на "Сан-Сіро" не обмежилися тільки банерами про Шевченка. На початку першого тайму глядачі на "Сан-Сіро" влаштували перфоманс на честь автора вирішального голу у фіналі Ліги чемпіонів у 2003 році.

"Non e Brasiliano pero, che gol che fa, Il fenomeno lascialo la, Qui c'e Sheva, Sheva!", – співали тифозі. У перекладі на українську це означає: "Він не бразилець, але скільки красивих голів забиває. Залишіть "Феномена". Це Шева, Шева!"

Повідомляється, що цю пісню фанати придумали, коли Шевченко грав за Мілан. Виявилося, що матч проти Мілана став останнім для Шевченка на чолі Дженоа. Клуб звільнив українця.

Відео як фанати співали на підтримку Шевченка