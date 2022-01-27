Фанати МанСіті заспівали пісню, у якій назвали Зінченка найкращим захисником: емоційне відео

Уболівальники Манчестер Сіті присвятили пісню улюбленій команді, яка продовжує тішити результатами. Один із рядків був про українського захисника Олександра Зінченка.

Пісня на честь команди

Фанати "містян" заспівали в одному з місцевих пабів пісню "Si Señor". Цей трек присвячений одному з лідерів Ліверпуля Роберто Фірміно та для прославлення досягнень команди. Тому ультрас Манчестер Сіті вирішив позичити пісню в уболівальників принципового суперника команди Пепа Гвардіоли.

До речі Манчестер Сіті не відпустить Зінченка, – ЗМІ

Чому принципового? Саме Ліверпуль та МанСіті ведуть боротьбу за чемпіонство в Англії. Однак зараз різниця між клубами складає 9 очок на користь "містян".

Один із рядків пісні, яку переробили на свою манеру, фанати Сіті присвятили Олександру Зінченку. Ультрас назвав українця найкращим фланговим захисником світу.

Не обійшли фанати "містян" команду Юргена Клоппа. Уболівальники заявили, що гравці Ліверпуля більше не чемпіони.

Найкращий крайній захисник у світу – це Зінченко, він з України.

Сіті знову виграє чемпіонство. Так, сеньйор.

"Скаузери" – більше не чемпіони,

– заспівали фанати МанСіті.

Фанати МанСіті заспівали пісню на честь команди: дивіться відео

Зінченко у Манчестер Сіті