Шрам на все життя: фанати Ліверпуля кинули склянку з монетами в голову 15-річній дівчинці

Вболівальниця Манчестер Сіті не змогла спокійно подивитись переможний для своєї команди матч Кубка ліги. Через поведінку фанатів гостьової команди у неї залишиться шрам.

Цього тижня в Англії відновились клубні змагання після перерви на чемпіонат світу. Відбулись поєдинки 1/8 фіналу Кубка англійської ліги.

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Центральною зустріччю раунда була битва Ліверпуля та Манчестер Сіті. Гра вийшла напруженою та результативною, перепустку у чвертьфінал здобули манкуніанці (3:2).

Вболівальниця зі шрамом

Окрім насичених футбольних баталій матч запам'ятався ще і прикрим епізодом. Травму на трибунах отримала 15-річна фанатка Манчестер Сіті.

Повідомляється, що фанати Ліверпуля не цурались кидатись різними предметами. Одним з них була пластикова склянка з-під пива, наповнена монетами.

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Саме вона і прилетіла в голову фанатці Сіті. Життю дівчини нічого не загрожує, але від удару відбулось розсічення і тепер у неї залишиться шрам на все життя.

Без піротехніки ніяк

Крім того, вболівальники продовжували кидати різні предмети в бік поля, серед них була і димова шашка. При цьому поліція заарештувала двох вболівальників перед стадіоном, які намагались пронести піротехніку.

У наступному раунді Кубка ліги Манчестер Сіті зіграє із Саутгемптоном. А вже 26 грудня поновляться змагання в АПЛ. Підопічні Клоппа протистоятимуть Астон Віллі, тоді як "містяни" 28-го числа будуть грати з Лідсом.

. Після 14-ти зіграних матчів чемпіонату Манчестер Сіті йде на другому місці, відстаючи від Арсенала на 5 балів. Ліверпуль же йде шостим із відставанням від лідера аж у 15 очок.