Фанати Ліверпуля розгорнули прапор України на матчі АПЛ
Джерело:фейсбук Марічки Падалко
Увесь світ занепокоєний загостренням ситуації біля українських кордонів із Росією. Фанати англійського Ліверпуля підтримали Україну у матчі АПЛ.
Підтримка від футбольних уболівальників
Інформація довкола України та можливого вторгнення російських військ турбує не лише українців, а й Європу. Уболівальники Ліверпуля підтримали українську державу у поєдинку 26 туру АПЛ.
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Англійські фанати розгорнули синьо-жовтий прапор на трибунах легендарного "Енфілда". Це черговий доказ того, що навіть звичайним громадянам інших країн не байдуже на ситуацію в Україні.
Футболісти Ліверпуля потішили своїх уболівальників розгромною перемогою над Норвічем – 3:1. Голи за господарів забивали Садіо Мане, Мохаммед Салах та Луїс Діас.
- Слід відзначити два перші голи Ліверпуля. Мане забив "ножицями" у падінні, а гольову передачу на Салаха віддав голкіпер команди Беккер Аліссон.
- Ліверпуль додав у свій актив 3 очки. Після цього туру підопічні Юргена Клоппа йдуть другими, маючи у своєму доробку 57 балів.