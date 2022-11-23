Фанати Коста-Рики тихо плачуть на трибунах у Катарі: Іспанія зробила рахунок 4:0

Іспанці продовжують знущатись із костариканців у першому матчі чемпіонату світу-2022. М'яч вчетверте за гру побував у воротах гостей.

Дев'ять хвилин минуло після свистка арбітра про початок другого тайму, як рахунок став 4:0. Торрес протиснув двох суперників, які таки змогли у двох відібрати м'яч. Захисники Коста-Рики та голкіпер чомусь не стали вибивати круглого якомога далі від воріт, пише 24 канал.

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Просто без шансів для Коста-Рики

Цим скористався Ферран. М'яч знову опинився у ногах Торреса, який із розвороту легко пробив під дальню стійку воріт Наваса. Дуже шкода Кейлора у такі жалюгідній грі його партнерів по команді.

Підопічні Луїса Енріке забили вчетверте у ворота суперника. Схоже, що футболісти Іспанії можуть вже думати про наступного опонента у груповому раунді.