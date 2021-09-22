Фанати Інтера та Фіорентини влаштували жорстоку бійку посеред вулиці: відео

Фіорентина та Інтер зустрілися у вівторок, 21 вересня, у рамках 5 туру чемпіонату Італії. Скандальний поєдинок Серії А завершився масовою бійкою тифозі.

Фанати використовували піротехніку

Зіткнення двох фанатських угруповань сталося поблизу стадіону "Артеміо Франкі" у Флоренції.

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Учасники конфлікту використовували піротехніку, яку кидали одне в одного. Також під час бійки фанати застосовували палиці та бити.

Наразі не повідомляється ні про затриманих, ні про постраждалих.

Поєдинок у Флоренції завершився перемогою Інтера з рахунком 3:1. Головний арбітр матчу Мікаель Фаббрі прийняв декілька сумнівних рішень під час поєдинку, чим підвищив градус гри.

Фіорентина – Інтер відеоогляд