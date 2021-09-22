Фанати Інтера та Фіорентини влаштували жорстоку бійку посеред вулиці: відео
22 вересня 2021 , 18:40Читать новость на русском
Джерело:Football Italia
Фіорентина та Інтер зустрілися у вівторок, 21 вересня, у рамках 5 туру чемпіонату Італії. Скандальний поєдинок Серії А завершився масовою бійкою тифозі.
Фанати використовували піротехніку
Зіткнення двох фанатських угруповань сталося поблизу стадіону "Артеміо Франкі" у Флоренції.
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Учасники конфлікту використовували піротехніку, яку кидали одне в одного. Також під час бійки фанати застосовували палиці та бити.
Наразі не повідомляється ні про затриманих, ні про постраждалих.
Поєдинок у Флоренції завершився перемогою Інтера з рахунком 3:1. Головний арбітр матчу Мікаель Фаббрі прийняв декілька сумнівних рішень під час поєдинку, чим підвищив градус гри.
Фіорентина – Інтер відеоогляд