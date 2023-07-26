Єдиний привертає увагу: заміна Мессі спричинила порожнечу на арені Інтер Маямі – кумедне відео

Американські вболівальники продемонстрували свою вірність Ліонелю Мессі. Проте такий жест фанатів образив решту клубу.

Вболівальники Інтер Маямі почали залишати стадіон після того, як на заміну пішов Ліонель Мессі. Аргентинець єдиний, хто привертає увагу фанатів футболу в США.

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У Кубку Ліги Інтер Маямі зустрічався із Атлантою Юнайтед, яку "чаплі" без проблем змогли здолати із рахунком 4:0. Ліонель Мессі ж у даному поєдинку зміг оформити дубль та віддати гольову передачу, вкотре влаштувавши шоу для пошановувачів футболу, продемонструвавши індивідуальну майстерність та підтвердиши свій високий клас. Як виявилось, тамтешніх вболівальників цікавить саме постать зіркового аргентинця, і тільки його.

Діло в тому, що за 13 хвилин до кінця зустрічі головний тренер Інтер Маямі Тата Мартіно прийняв рішеня замінити Ліонеля. Вболівальники ж вирішили, що більше цікавого вони нічого не побачать, тому як тільки аргентинець покинув поле, на трибунах почалася тиснява, оскільки фанати забажали не залишатися до фінального свистка, а завчасно намагалися покинути стадіон. Така ініціатива фанів не сподобалась наставнику "чапель" та навіть образила його, оскільки Мессі – не єдиний представник Інтера.

Лео така важлива фігура у світі, що важко не зрозуміти таке ставлення вболівальників. Але я очікував, що вони залишаться до останнього, щоб поаплодувати команді,

– сказав Тата Мартіно.

Як фанати покидали арену:

Нагадаємо, що матч проти Атланти Юнайтед став уже другим для Мессі у футболці Інтер Маямі. Раніше аргентинець приніс "чаплям" перемогу на останніх хвилинах зустрічі у поєдинку з Крус Асуль (2:1), шедеврально виконавши штрафний удар. Також варто відзначити, що завдяки Мессі склад Інтер Маямі поповнили такі зіркові гравці, як Серхіо Бускетс та Жорді Альба.