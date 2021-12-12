Фанати вказали Луческу "тікати" з Динамо після провалу у ЛЧ: фото банеру

Динамо розписало мирову із Зорею в останньому турі перед зимовою перервою у чемпіонаті. Фанати киян вкотре виступили проти Мірчі Луческу.

Пригадали виступ у Лізі чемпіонів

Київський клуб не зміг перемогти Зорю та лідером піти на перерву УПЛ. Динамо йде другим із відставанням у два очки від Шахтаря. Уболівальники господарів вкотре зробили акцію проти Мірчі Луческу.

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Фанати "біло-синіх" все ніяк не можуть змиритись із призначення "Містера" на посаду тренера команди. Хоча цей прихід відбувся до керма відбувся ще у 2020 році.

Ультрас Динамо вивісив банер зі написом: "1 гол, 1 очко, 1 квиток до Бухареста" Саме такими словами прихильники команди вказали, куди слід тікати румуну зі столичного клубу.

"Біло-сині" провалили боротьбу у єврокубках. Груповий раунд Ліги чемпіонів динамівці завершили на останньому 4 місці. Динамо за шість матчів здобуло лише одне очко та забило один гол, який на рахунку Дениса Гармаша у грі проти Баварії.



Фанати Динамо проти Луческу / Фото facebook.com/druzidynamo