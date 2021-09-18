Фанати Динамо та Олександрії влаштували криваву бійку під час матчу: відео

Київське Динамо 18 вересня приймало Олександрію у 8-му турі УПЛ. Однак найцікавіше було на трибунах, фанати вирішили додати драматизму поєдинку.

Бійка на трибунах НСК "Олімпійський"

Уболівальники Динамо та Олександрії не витримали напруги матчу. Фанати кричали образи у сторону одне одного. Усе це призвело до бійки.

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Ультрас гостей впритул підійшов до "біло-синіх", які не витримали та побились із фанатами Олександрії. Це той матч, коли уболівальники влаштували цікавіший перфоменс, ніж футболісти на полі. Однак такі вчинки не можна занести фанатам в актив.

Ультрас команд влаштували справжнє побоїще на трибунах головної арени країни. У багатьох учасників бійки була кров на обличчі. Лише поліція змогла зупинити сутичку.

Нагадаємо, що матч завершився мінімальною перемогою динамівців 1:0. Гармаш заробив пенальті у компенсований арбітром час, яке реалізував Циганков. Віктор вперше у кар'єрі переграв Білика.

Бійка фанатів Динамо та Олександрії: відео