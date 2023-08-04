Хіт уже став світовим: іноземні фани заспівали усім відому пісню про Путіна на матчі ЛК – відео

Футбольні вболівальники добре знають свою справу на трибунах. Віданні фанати вирішили підбадьорити свою улюблену команду світовим хітом.

Вболівальники грузинської Діли заспівали "Путін – х**ло" на матчі Ліги конференцій. Відбулося це у поєдинку проти української Ворскли, пише 24 Канал.

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Солідарні з українцями

Віданні фанати грузинського колективу вирішили окремо відзначитись на матчі свого улюбленого колективу. Наприкінці першого тайму поєдинку Діла – Ворскла, який відбувався в рамках другого кваліфікаційного раунду до Ліги конференцій, футболісти господарів поля перекатували м'яч на своїй половині. Вболівальники команди ж вирішили підбадьорити свою улюблену команду. Грузинські фанати заспівали усім відомий хіт "Путін – х**ло", який відразу завів Ділу, оскільки та помчала до воріт полтавців. Епізод потрапив до прямого ефіру телетрансляції.

Відео скандування фанатів:

До речі. Вперше хіт "Путін – х**ло" був виконаний 30-го березня 2014-го року вболівальниками українських клубів Металіст та Шахтар.

Також варто відзначити, що ультрас Діли на матчі проти Ворскли також вивісив на фанатському секторі банер адресований нашим військовим, на якому було написано: "Передаємо привіт українським ультрас на передовій".

Ультрас Діли / інстаграм грузинського клубу

Нагадаємо, що полтавська Ворскла поступилась грузинському колективу в двоматчевому протистоянні (4:3) та покинула цьогорічний розіграш єврокубків. Діла ж своєю чергою зустрінеться з кіпріотським АПОЕЛем у третьому кваліфікаційному раунді до Ліги конференцій. На цьому етапі свій єврокубковий шлях розпочне і київське Динамо, яке зійдеться у битві з грецьким Арісом.