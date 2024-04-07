В Англії фанати переспівали пісню Вітні Г'юстон на честь гравця збірної України: відео

У суботу, 6 квітня, відбулися чергові матчі Англійської Прем'єр-ліги. В одному з них Лутон на своєму полі приймав Борнмут.

Господарі здобули перемогу з рахунком 2:1. Уже традиційно в основному складі "вишень" вийшов Ілля Забарний та провів повний поєдинок, пише 24 Канал.

Читайте також Не без дикого курйозу: Миколенко допоміг Евертону виграти в АПЛ вперше за три місяці

Прояв любові до українського захисника

Це був не найкращий поєдинок у виконанні українця. Лутон забив вирішальний гол з-під Забарного, а статистичні портали оцінили його гру досить низькими балами.

Попри це, любов уболівальників Борнмута до українського футболіста не стала меншою. Під час другого тайму фанатський сектор "вишень" присвятив нашому земляку пісню, змінивши слова хіта легендарної Вітні Г'юстон "I Wanna Dance with Somebody":

О, я хочу з Забарним танцювати

Я хочу відчути тепло із Забарним

Так, я хочу танцювати з Забарним

З Забарним, який мене любить.

Український футболіст був вражений та розчулений почутим і подякував уболівальникам оплесками.

Дивіться відео з реакцією Забарного на виконання пісні про нього

Зазначимо, що в сезоні-2023/2024 Ілля Забарний зіграв за Борнмут 36 матчів у всіх турнірах (не пропустив жодної хвилини ігрового часу в АПЛ), у яких забив 1 м'яч.

. Наступний поєдинок "вишні" проведуть 13 квітня о 19:30 проти Манчестер Юнайтед. Наразі Борнмут посідає дванадцяте місце в турнірній таблиці АПЛ.